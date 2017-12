Mucha expectativa a originado en la comunidad latina, la iniciativa “Cities for Citizenship” encaminada a promoverla naturalización entre los inmigrantes con residencia permanente y que sean elegibles a la ciudadanía estadounidense. Estudios recientes han revelado que actualmente se encuentran en proceso 708.638 solicitudes de residentes que buscan naturalizarse, lo que representa un aumento del 35.23% respecto al año pasado y del 77% en tomando en cuenta los últimos dos años.

“Cities for Citizenship” es una iniciativa originalmente impulsada por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y sostiene que actualmente hay 8.8 millones de residentes permanentes elegibles para la ciudadanía, y que una mayoría de ellos, concretamente el 52%, son de bajos ingresos. Según los argumentos arguidos por los promotores de la iniciativa, los inmigrantes que logran su naturalización acceden a empleos mejor pagados (hasta un 11% de aumento en sus ganancias personales), becas académicas y otros beneficios.

En Arizona, recientemente se llevó a cabo la décima edición de la Conferencia Nacional de Integración de Inmigración (NIIC), la cual tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Phoenix; y en el marco de dicho evento, resaltaron el impulso que en el estado de el Gran Cañón le está siendo dada por los alcaldes de las principales ciudades de la entidad, quienes coinciden en afirmar que el proceso de naturalización contribuye con la economía local y con la de los mismos inmigrantes.

Entre los munícipes arizonenses que están apoyando la iniciativa se encuentran el alcalde Greg Stanton de Phoenix y Jonathan Rothschild de Tucson, quienes la respaldaron abiertamente. Stanton dijo al respecto que los ciudadanos y Gobiernos locales deben “mostrar respeto” y “ver con dignidad la contribución de los inmigrantes y refugiados que llegan a este país”, y Rothschild por su parte subrayó la importancia de la relación comercial que se debe de conservar con México y recordó que cuando se aprobó la Ley SB1070, en su momento la ley antiinmigrante más dura en el país, los ingresos por impuestos locales bajaron un tercio. “Fueron muchas las pérdidas, actualmente hay 33.000 personas con residencia en Tucson que por alguna razón no se han hecho ciudadanos”, añadió.

Si bien en el último año los refugiados han sufrido los efectos de leyes que reducen drásticamente su ingreso a EEUU, Rothschild indicó que desde 1970 Tucson ha sido una ciudad que ha recibido a refugiados de varios lugares y lo continuará haciendo.

A la Conferencia Nacional de Integración de Inmigración (NIIC), asistieron alrededor de un millar de activistas, expertos, autoridades y portavoces de grupos proinmigrantes que bajo el lema “Y justicia para todos” quieren desarrollar estrategias para fortalecer e integrar a los inmigrantes y refugiados en el país, quienes estuvieron de acuerdo en trabajar unidos para impulsar esta iniciativa que traería tranquilidad a millares de hogares, a la par que significaría progreso para sus familias y mayores ingresos para las ciudades del estado. Que no quede todo en palabras, y esperemos que esos millares de residentes legales que han encontrado duros obstáculos para su naturalización, puedan al fin ver cumplido su sueño de convertirse en ciudadanos de este país, que al fin de cuentas es el suyo. ¡Y dígalo, que yo lo dije!