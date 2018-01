Todo género de comentarios y opiniones el reciente anuncio hecho por el ex sheriff del Condado de Maricopa Joe Arpaio, respecto a su postulación como precandidato republicano a senador de Unión, por Arizona; y claro, no podía pasar desapercibida. Sin embargo, el propio aspirante ha hecho comentarios que prácticamente lo descalifican, tanto como su propia trayectoria de reelecciones como sheriff, cuando prácticamente se convirtió en la más amarga pesadilla de la comunidad inmigrante, no por su trabajo en la aplicación de la ley, sino por la saña con la que persiguió a la comunidad inmigrante, sobre todo a aquellos cuya situación migratoria era irregular; y el comentario que seguramente lo descalificará en las urnas, es el hecho de que haya manifestado que cifra su interés para esa nueva aventura política en su deseo impulsar la agenda del presidente Donald Trump, a quien prodiga todo género de halagos y admiración…

La verdad es que el presidente Trump se encuentra ahora en los peores momentos de aceptación para su gobierno, no solo entre las mayorías, sino entre la misma mayoría, que es la comunidad blanca clasemediera, venida cada vez a menos por los desaciertos de la política, y por el abandono en el que la ha dejado la actual administración, la cual ha depositado sus más empeñosos esfuerzos en impulsar el éxito y mejoramiento de esa otra minoría que es la de los blancos archimillonarios, con la que el presidente ha dejado en claro que se identifica.

Por cierto, en todas las latitudes de la nación hay un clima de preocupación por la información filtrada el martes por el Wall Street Journal, en el sentido de que la administración Trump está planeando un ataque limitado a Korea del Norte, precisamente en momentos en que el régimen de Pyongyang decidió sentarse en una mesa de negociaciones con Korea del Sur, y llegar a acuerdos sobre las condiciones en que los deportistas de ambas naciones participarán en las Olimpiadas de invierno en PyongChang.

El objetivo del presidente, según quien filtró la información, es hacer sangrar la nariz de Korea, ante cualquier prueba balística de Korea; pero debe tomarse en cuenta que toda acción provoca una reacción, y que ese tipo de ‘ataque limitado’ como se le ha denominado, seguramente sería el inicio de una guerra general con Korea, de la cual el pueblo estadounidense tendría que pagar el precio, no solo en costos bélicos, sino en vidas humanas. Y si no hemos logrado desmembrar la amenaza del Estado Islámico, es una osadía crear otro frente.

Los Estados Unidos deben estar listos para defenderse cuando esto sea necesario, pero no estamos seguros de que eso sea una forma de defensa…

Y parece que, a quienes les está tocando bailar con la más fea, es a los ciudadanos salvadoreños protegidos por el estatus de protección temporal (TPS), con el que la nación había apoyado a unos 250 mil salvadoreños, después de los graves daños que sufrieron con un par de terremotos durante la última década.

El presidente ha demostrado una vez más su desprecio por los inmigrantes latinos, al poner prácticamente a un cuarto de millón de personas en situación de indocumentados, al despojarlos de la protección del TPS y hacerlos susceptibles de deportación. Esta nueva medida antiinmigrante tomada por el presidente Trump entrará en vigor el próximo 9 de septiembre, una fecha que ha sido fijada para darle tiempo al gobierno salvadoreño para recibir a su gente; algunos por propia decisión y otros deportados, aunque es muy de dudarse que sean muchos los que opten por la salida voluntaria. Solo aquellos que por circunstancias especiales puedan solicitar su ciudadanía estadounidense, podrán salvarse del ramalazo…

Por otra parte el presidente, que había dicho que era sensible a la situación de los Dreamers, ahora parece haber cambiado de idea y ha condicionado tirar un salvavidas a los jóvenes llegados en la infancia a que la legislación demócrata y los opositores republicanos le aprueben la construcción de la muralla fronteriza con México y le den los recursos necesarios para financiarla, en tanto que encuentra la manera de obligar a México a pagarlo. Por lo pronto, los dreamers andan la mar de preocupados y con justa razón, ya que su situación, como la de los salvadoreños, pronto podría dejarles al margen de la ley y como perseguidos… ¡Caray!, hasta donde vamos a llegar. Hasta donde está dispuesto el actual régimen a aplastar a nuestra gente… Ahora que se renuevan algunos asientos del congreso federal, lo primero que debemos hacer es votar demócrata; si el congreso se lo empatamos, nuestra comunidad tendrá un alivio… ¡Y dígalo, que yo lo dije!