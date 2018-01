Inició el año 2018 con fuertes discusiones entre demócratas, republicanos y el presidente Donald Trump, sobre el tema migratorio, en tanto que varios millones de inmigrantes con situación migratoria irregular, tienen que permanecer en un clima de inseguridad, sin sospechar que suerte les espera. Los dos principales partidos estadounidenses, esta semana se han tirado a fondo, puesto que el resultado, saben que habrá de reflejarse en los próximos comicios legislativos. La última semana la confrontación ha sido muy dura, y esto ya se veía venir desde septiembre del año pasado cuando el presidente Trump decidió acabar con Daca, la herencia de seguridad que dejó el ex presidente Barack Obama a los jóvenes indocumentados llegados en la infancia y que les ofrecía residencia temporal y permisos de trabajo.

El presidente Trump condenó a muerte al programa, afirmando que el expresidente Obama se atribuyó funciones que no le correspondían y le dio seis meses al Congreso para encontrar una solución antes que se inicie la deportación de los beneficiarios del Daca; y esa fue la mecha que incendió la hoguera: los demócratas comenzaron a exigir la aprobación de una ley para dar amparo a esos jóvenes, que no conocen país distinto a los Estados Unidos, y han prometido bloquear la aprobación del presupuesto federal si los republicanos no los apoyan en ese esfuerzo. Y aunque son minoría tanto en Cámara como en Senado, tienen el sartén por el mango en la cámara alta, donde los republicanos solo tienen 51 curules y se necesitan 60 votos afirmativos para poder aprobar cualquier ley que implique la apropiación de recursos.

Y bien, como los fondos para financiar las operaciones del gobierno federal se acaban este 19 de enero, el tema se ha vuelto urgente. En otras palabras, la amenaza demócrata es que si no aprueban el Daca, el gobierno tendrá que cerrar sus puertas a finales de esta semana. Y aunque tanto Trump como los legisladores republicanos han estado “abiertos” a discutir el asunto del Daca, pero condicionado a que los demócratas acepten algunas concesiones en cuanto a política migratoria. Y sus cartas también son fuertes pues saben que si los demócratas fuerzan un cierre del gobierno por defender a ilegales, podrían pagar un alto costo político, en las próximas elecciones. Y la semana llega a su medianil sin que asomen visos de solución. Y el gran problema es que no hay ni siquiera consensos al interior de ambos partidos. Especialmente entre los republicanos, que son los que tienen el poder tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Entre ellos existe un grupo encabezado por el senador Lyndsey Graham, el cual es más sensible, humanitario y consciente, y que plantea que el partido debe acercarse a la comunidad de inmigrantes, en particular hispanos, si quieren tener viabilidad a futuro. Y conocen, por supuesto, las encuestas nacionales donde una gran mayoría de estadounidenses se han pronunciado por el respaldo a los ‘dreamers’. Pero incluso ellos se han pronunciado por un paquete que incluya el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, y medidas que eleven los controles para asegurarse que no se le de empleo a indocumentados. Asimismo han llamdo a acabar con el sistema que ofrece visas de residencia a través de una lotería y que se limite la “cadena migratoria”, para que los nuevos inmigrantes solo pueden reclamar la ciudadanía de padres y hermanos como máximo.

Por otra parte están también los republicanos ultraderechistas que afirman que cualquier ley que ofrezca un camino a la ciudadanía para ‘dreamers’, equivale a una amnistía. O sea que un grupo jamás votará a favor del camino a la ciudadanía y el otro solo quiere ofrecer un paliativo. “El mejor camino para esto es no ofrecer ciudadanía a largo plazo sino simplemente la legalización de su estatus”, sostiene Mark Walker representante a la Cámara por uno de los grupos más conservadores.

Y para acabar de complicar las cosas, está el presidente Trump que no está dispuesto a firmar ningún arreglo que no le garantice los fondos para su ‘gran muralla, y que ya adelantó una petición por 18.000 millones de dólares para financiar la obra. Lo cierto es que los demócratas no apuestan al muro por considerarlo un gasto innecesario y muchos republicanos porque consideran que ese triunfo consolidaría a la actual administración.

Por lo pronto, la única decisión que ventila un poco la ardiente situación, fue la decisión de un juez de California que bloqueó temporalmente la orden de Trump sobre el Daca y le pidió renovar los permisos de residencia y trabajo para sus beneficiarios; pero existe casi la certeza de que el asunto llegará a la Suprema Corte, donde Trump tiene mayoría y que puede revocar la decisión del juez, antes de la fecha prevista para iniciar las deportaciones, que es el próximo mes de marzo. Por lo pronto, los pronósticos no son muy buenos, ya que si la administración Obama no pudo aprobar una reforma pese a contar con un Congreso demócrata durante sus dos primeros años, tampoco es muy viable que se logre ahora, cuando los republicanos están en el poder”. ¡Y dígalo, que yo lo dije!