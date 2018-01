Y la lumbre parece estar llegando a los aparejos del ‘caballo blanco’. El gobierno estadounidense acaba de publicar, este martes 30, la llamada ‘Lista Putín’, a pedimento del Congreso, y en ella son identificados los 96 oligarcas y 114 altos funcionarios del Kremlin que han gando poder y riqueza gracias a los favores del ‘más Putín de los presidentes’, es decir el presidente Vladimir de Rusia. La lista, elaborada por el Departamento del Tesoro, no acarrea sanciones económicas ni diplomáticas para sus integrantes, pero aumenta la presión de Washington sobre Moscú por la presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. Entre los 96 oligarcas, a los que el Departamento del Tesoro señala por amasar fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, figuran el magnate petrolero Roman Abramovich, dueño del Chelsea; Oleg Deripaska o Mikhail Prokhorov… En la lista de 114 altos funcionarios destacan nombres como el del primer ministro, Dmitri Medvédev, o el del titular de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, además de varias decenas de asesores, gerentes de empresas estatales o jefes de la inteligencia rusa…

Algunos de los nombres en la lista de altos funcionarios están afectados por sanciones emitidas en el pasado. La elaboración de la lista forma parte de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado en la que se contemplan nuevas sanciones contra Rusia y también se requiere la aprobación del Legislativo para levantar las existentes. Esta ley, conocida como CAATSA (por sus siglas en inglés), también contempla sanciones contra Corea del Norte e Irán. Sin embargo, precisamente el pasado lunes 29, el Departamento de Estado anunció que no iba a hacer efectivas más sanciones contra Rusia contempladas en CAATSA porque considera que la sola promulgación de la ley ha causado miles de millones en pérdidas para Moscú. La aprobación de CAATSA en el Congreso enfrentó durante semanas al Legislativo con la Casa Blanca por la voluntad de Trump de mejorar las relaciones diplomáticas con el Kremlin… Y luego, no quieren que los simples mortales pensemos mal de los susodichos maridajes a nivel cúpula y la ingerencia electoral rusa en el proceso electoral que llevó a Trump a la presidencia… Como luego dicen: piensa mal y acertarás.

Y entre millonarios te veas: un resultado muy diferente es el que se esperaba de la asistencia del Mandatario a la cumbre de la élite Mundial en la Estación de Esquí de Davos, Suiza. En el conclave anual de los ricos y poderosos al que Estados Unidos no asistía desde hace 18 años, Donald Trump fue y pronunció su consigna de “Estados Unidos primero”, y donde lo más progresista fue su declaración de que la nación estaba abierta para hacer negocios. Sin embargo, parece que en la cumbre de los millonarios, de donde se esperaba que fueran traídas nuevas inversiones, además del abucheo de los de su clase, no se logró despertar la confianza de los inversionistas.

Algunos analistas piensan que el mensaje del presidente Trump fue poco convincente por contradictorio. “Primero Estados Unidos no significa solo Estados Unidos. Cuando Estados Unidos crece, también lo hace el mundo”, dijo el mandatario destacando recortes de impuestos y una regulación más laxa como un impulso al clima de inversión., “Ahora es el mejor momento para llevar su dinero, sus empleos y sus negocios a Estados Unidos”, apuntó; pero inmediatamente dio la voltereta, para exigir una aplicación más estricta de las normas comerciales, acusando a países sin mencionarlos de prácticas desleales, incluido el robo de propiedad intelectual y de ofrecer ayuda estatal a sus industrias. “Aplicaremos nuestras leyes comerciales y restauraremos la integridad del sistema de comercio. Solo insistiendo en un comercio justo y recíproco podemos crear un sistema que funcione no solo para los Estados Unidos, sino para todos los países”, dijo Trump. Osea que ni para atrás ni para adelante, sino todo lo contrario… ¡Y dígalo, que yo lo dije!