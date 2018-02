Durante los últimos siglos, millones de europeos víctimas de la intolerancia religiosa, el abuso de los aristócratas y la falta de oportunidades, decidieron dejar sus naciones y emigrar a la América, en busca de mayor libertad. Fueron esos inmigrantes, venidos de ultramar, quienes forjaron un nuevo concepto de nación, con libertad política, económica y religiosa, donde el concepto de monarquía sucumbió ante el de la democracia; y se amplió el plano de las oportunidades para ellos. Desgraciadamente esas mismas oportunidades no se extendieron a los nativos y a inmigrantes de otras latitudes, sino que se inició una historia de abusos y desplazamientos; donde los indígenas fueron condenados casi al exterminio, siendo desprovistos de recursos, tierras, aguas y animales de caza, quedando sometidos en reservaciones donde sus posibilidades eran extremadamente limitadas hasta ya muy entrado el siglo XX. De igual manera, las oportunidades y garantías para otros grupos étnicos, como la comunidad afroamericana que del esclavismo pasó a una sociedad estratificada, de pobreza, abusos, discriminación, segregación y racismo, no se desvanecerían hasta finales del siglo XX y aun ahora siguen latiendo en algunas latitudes del suelo americano; una situación similar a la que viven y han vivido los inmigrantes latinos y orientales. Los inmigrantes europeos asumieron su destino manifiesto como un don de Dios, algo que la ética protestante confirmaba, reforzando el valor de la disciplina, la importancia de la familia, el ahorro y la acumulación de riqueza como demostración de haber sido escogidos por Dios. Así, aquella sociedad que no creía en la igualdad de los seres humanos, que había favorecido la esclavitud, siguió pugnando por mantener a los diferentes en situación de servidumbre temporal, ya que les eran necesarios como mano de obra barata. La cultura validaba diferencias muy grandes en los derechos y libertades de las personas. La ilustración y el desarrollo de la educación provocaron contradicciones profundas entre la realidad vivida y las teorías que se estaban generalizando entre la élite con acceso a la educación moderna. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que a pesar de que el Acta de Independencia preveía la igualdad de los hombres, muchos de sus signatarios eran dueños de esclavos.

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, apuntaba aquella Carta Magna, base de lo que meas tarde se conocería como el sueño americano, ya que: Primero, reconoce una igualdad intrínseca entre los humanos en cuanto a su derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero no a las oportunidades que la sociedad debe ofrecerles para alcanzar esas metas. Segundo, se acepta implícitamente que estas oportunidades están determinadas por la posición social de la familia, la inteligencia, disciplina, esfuerzo y otras destrezas personales. Tercero, presenta la felicidad como el ideal que debe lograrse en la vida.

La “carta de derechos” garantizan libertades, a las que llama derechos. Todas estas enmiendas protegen a la ciudadanía de la injerencia del Gobierno Federal en la vida de los ciudadanos y tienen que ver con la libertad de religión y de expresión, el derecho a la privacidad y a tener armas, la protección de la propiedad, los juicios imparciales, etc. Para muchos inmigrantes blancos que llegaron entre 1880 y 1920 el sueño americano era sencillo: lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos, servicios de salud y transporte. Para muchos afroamericanos el sueño a partir del final de la guerra civil (1861-1865) era no ser segregados y discriminados. Las generaciones siguientes han vivido un gran aumento del ingreso, una gran innovación y cambio tecnológico que aumentaron las necesidades de consumo de la gente. Estos factores generaron un imaginario que justifica el consumismo como un deber social cuasi patriótico para mantener el gasto y evitar depresiones económicas y que identifica la felicidad con la capacidad de consumir. De aquí que sueño americano signifique “estar arriba en una sociedad desigual”, y no “estar satisfecho en una sociedad igualitaria”. Esto explica por qué alguien como Donald Trump es admirado, especialmente por personas blancas con poca educación, para quienes él es un ejemplo que despierta esperanza y que se debe imitar. El sueño americano tiene ahora un significado tan disímbolo, que para muchos no pasa de ser una pesadilla. Y uno se pregunta: ¿esto es: Estados Unidos, primero? ¿Esta es regresar a las oportunidades? ¿Esta es una nación más sólida y más grande? ¡Por Dios!, ¿para quién? ¿Para quienes? ¡Y dígalo, que yo lo dije!