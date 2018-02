Aunque se prolongó solo por unas horas, el pasado fin de semana se produjo el segundo cierre administrativo del gobierno de Donald Trump en menos de un mes. El viernes, sin embargo, los congresistas de ambos partidos llegaron a acuerdos para poner fin al derrape presupuestario, por lo menos hasta el próximo 23 de marzo; fecha que dará tiempo a los legisladores para diseñar un plan de financiamiento bipartidista que conceda fondos federales para el gasto de los siguientes dos años fiscales. “Llegamos a un compromiso bipartidista que prioriza la seguridad y el bienestar del pueblo. Una vez que el presidente firme este proyecto de ley, tendremos un camino claro para seguir nuestra ambiciosa agenda para 2018”, afirmó Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja.

Desde luego que el presidente Trump se apresuró a firmar la ley para poner fin a las nueve horas de cierre y vitoreó desde Twitter: “Ya he firmado la ley. Nuestro Ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les damos todo, y más. Primera vez que esto ha sucedido en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS!”.

Este segundo cierre administrativo de gobierno, después del cierre de tres días ocurrido el pasado 20 de enero, cuando su administración llegó a su primer aniversario; pone de manifiesto la falta de liderazgo del presidente Trump en el ámbito legislativo; donde sigue gastando las baterías tratando de forzar a los congresistas a autorizarle recursos para la construcción de la muralla fronteriza, la cual, sin embargo, en el Capitolio se ve más como un capricho que como una necesidad; y en consecuencia es una fuerte fuga del capital político del que dispone la administración Trump. Un capital que también se ha visto afectado por querer negociar el futuro de los miles de jóvenes inmigrantes llegados en la infancia, y a los que ya antes, había dicho que era sensible y trataría de ayudarlos. Sin embargo, en lugar de hacerlo como en su momento lo hizo el presidente Barack Obama, trató de sacar provecho, presionando a los demócratas y los republicanos verdaderamente sensibles al problema, obligándolos a que a cambio le concedieran el presupuesto multimillonario para cumplir su promesa de campaña, de construir el famoso muro.

Por cierto que el acuerdo presupuestario firmado el pasado viernes, contempla un aumento del gasto en defensa para los próximos dos años de 165.000 millones de dólares, y una cifra algo menor en gastos no relacionados con el Pentágono, una demanda de los demócratas para invertir en gasto social y programas de ayuda como la asistencia a desastres naturales o la crisis de opioides.

Y menudo susto se llevó la familia presidencial, después de que Vanessa, la esposa de Donald Trump Junior y nuera del presidente, se le ocurrió abrir una carta que venía dirigida a su marido y la cual resultó impregnada de un polvo blanco. La mujer y dos de sus ayudantes fueron rápidamente llevados a un hospital de Nueva York, aunque afortunadamente, solo se trataba de una broma pesada y el referido polvo era inofensivo. Pero la impresión no fue para menos y Vanessa Trump rápidamente se quejó de nauseas y malestar, según dijo la portavoz de los bomberos neuyorquinos Sophia Kim. Por cierto que entre las tres personas hospitalizadas iba la madre de Vanessa. Y el susto de la familia presidencial un era para menos, desde 2001, toda carta que contenga un polvo blanco causa pánico, ya que ese año, sobres con ántrax, o carbunco, fueron enviados a medios de comunicación y legisladores, causando la muerte de cinco personas. Ahora sí que como luego dicen: el miedo no anda en burro… ¡Y dígalo, que yo lo dije!