Desde este espacio lo hemos repetido hasta el cansancio: tiene que legislarse para establecer un control efectivo del acceso a las armas de fuego, tanto en la federación como en cada uno de los estados. Hemos señalado el maridaje descarado entre legisladores y la Asociación Nacional del Rifle, que no es más que una forma de corrupción, encaminada a mantener un mercado abierto y sustancioso para la industria bélica, tope en lo que tope y caigan quienes caigan. Pero los legisladores de han hecho de la vista gorda, cómoda y dudosamente, siguen prestando poco interés a los llamados, no solo de los medios, sino de las mismas corporaciones policíacas, y de las organizaciones pacifistas; siguen disfrutando las ‘comilongas y regalitos’ que les ofrecen los cabilderos de la ANR y de las grandes fábricas y empresas comercializadoras de las armas de fuego; mientras que los resentidos, los desalmados y los dementes siguen accediendo a los rifles de asalto y cuanto equipo logístico necesiten para hacer sus ‘carnicerías’, en los lugares menos preparados para resistirlos, o siquiera presentirlos, como don las escuelas, las iglesias, los cines, los clubes nocturnos, los conciertos; sin contar la cadena de homicidios que a diario estremecen cada pueblo o ciudad de Arizona y los demás estados de la Unión…

Hace unos meses, desde este espacio responsabilizábamos a los legisladores por las masacres que pudieran generarse, aprovechando el descontrol tanto para la compra, portación y uso de las armas de fuego. Pero ellos ningún interés pusieron y el problema de la violencia genocida siguió agravándose. Ahora el llamado retumba en todo el territorio. Un maestro de Arizona State University ha dicho: hay que cerrar las escuelas, hasta que los legisladores nos entreguen una ley de control de armas; y ese mismo grito, brota de las gargantas de cientos de estudiantes de la Florida, sobrevivientes de la más reciente masacre, quienes planean una gran manifestación el próximo 24 de marzo, rumbo a Washington, DC.

Los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, están dispuestos a hacerse escuchar y avivar el debate por el control de las armas en el país, que infames e inmorales legisladores han mantenido bloqueado. La manifestación que se hará escuchar, ha sido denominada ‘Marcha por nuestras vidas’; y es importante que todos los estudiantes del país, y las personas dignas de los Estados Unidos la apoyen y la sigan; y que en los próximos comicios electorales se tome acción contra aquellos legisladores, sean republicanos o demócratas, que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y por tanto, son responsables de las masacres.

Ya basta de inclinar las rodillas ante el poderoso lobby de la NRA y la archimillonaria industria bélica, arguyendo el libertinaje asentado en la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer y portar un arma. Ya no son los mismos tiempos en que la Carta Magna fue redactada; vivimos, se supone, en un Estado de Derecho y no dependiendo de las leyes del revólver y de Lynch…

El gobierno federal, los señores del Congreso, incluso el presidente Donald Trump se hicieron de la vista gorda y no tomaron acción para legislar el control de las armas de fuego, ni siquiera después de la matanza de Las Vegas, Nevada, cuando en octubre pasado, un desquiciado propietario de un arsenal de 47 armas de fuego, masacró a 58 personas y dejó centenares de heridos desangrándose en las calles.

Para nadie es un secreto el apoyo que el presidente Trump recibió de la NRA durante las elecciones de 2016; por ello, su capital político ha preferido invertirlo en el tema migratorio, apurando la construcción de un muro fronterizo que lo haría ‘el hazme reír’ de la historia; en lugar de impulsar una legislación que ayude a mantener las manos criminales alejadas de los gatillos; desoyendo incluso las recomendaciones de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.

La medida en la que el mandatario ha dado un paso, esta semana, cuando el lunes pasado anunció su apoyo a un esfuerzo bipartidista para mejorar el sistema nacional de antecedentes para la compra de armas, es insuficiente. “Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Pues bien no nos conformamos. Los criminales más hábiles suelen morir sin haber tenido antecedentes; y los hombres pueden haber vivido una vida dentro de los senderos de la ley, hasta que un día tuercen el camino. La medida debe ser contundente. No necesitamos tantas armas en las calles.

En Florida, el martes, millares de estudiantes partieron de toda la península a Tallahassee, su ciudad capital, para presionar a los legisladores y lograr la prohibición de los rifles de asalto: y en Arizona ¿cuándo? No esperemos más derramamientos de sangre. Hoy es el momento para hacerlo… ¡Y dígalo, que yo lo dije!