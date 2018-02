“¿Hasta cuándo llegará el día en que se aprecie más al hombre que enseña que al hombre que mata?” reflexionó el político liberal michoacano Melchor Ocampo. Y hasta los tiempos recientes, ese tiempo aun no llega. La importancia de los maestros, que instruyen y forman a generaciones y de esa manera labran el devenir de los tiempos, el progreso, la cultura y el enriquecimiento de las naciones, sigue siendo visto como algo poco importante, por los señores de la política; o al menos por algunos de ellos. Si comparamos el gasto público que se destina a Defensa con el que se canaliza a Educación, no nos quedarían dudas…

Pero esta semana, nos sorprendió una propuesta del Presidente Donald Trump, enfocada a armar a los maestros en las escuelas de todo el país, como una manera de contrarrestar los tiroteos. Nada más obtuso. Los maestros son constructores y guías de las generaciones, y no los vigilantes de seguridad, en cuyas espaldas deba pesar, las vidas e integridad de los educandos. Para eso ya se emplea una gran parte del gasto en seguridad y defensa. El criterio de los maestros está enfocado a enseñar, cultivar, y formar a mejores hombres, y no a decidir si una amenaza es valida y justificada para quitarle la vida a alguien.

Y aun suponiendo que ellos estuvieran de acuerdo, a cargar el costal de sus responsabilidades con una mas, y de esa magnitud; habría que evaluar el costo que tendría para la nación, entrenar y armar a los maestros de todas las escuelas del país…

La propuesta del presidente Trump es la de armar a uno de cada cinco maestros. Solo en el estado de Arizona, habría que hacerlo con 9.773 profesores.

Un entrenamiento básico sobre el uso de las armas, el más mínimo que solo incluiría aprender a disparar unos cuantos tiros, tendría un costo de $60 dólares por profesor; es decir que a un costo de $586,392 dólares, los educadores sabrían como disparar contra un objetivo, sin mayor práctica que garantice una puntería aceptable, como para que no equivoquen el blanco y en lugar de ‘malas’, sea mayor el costo de ‘buenas’ vidas.

Luego, el estado estaría precisado a proveer armas para ese número de maestros. La mas barata y elemental de las pistolas, la Glock 17, tiene un valor unitario de $500 dólares; es decir que para armar a los 9,773 profesores con la mas barata, imprecisa y de pobre poder de fuego de las pistolas, habría que invertir $4,472,892 dólares.

Ahora bien, si en verdad hubiera el interés de entrenarlos de manera avanzada en escenarios de combate y simulacros específicos de tiro en la escuela, hay un programa llamado FASTER, dirigido específicamente para maestros. Según The Washington Post la capacitación costaría $ 1,000 por cada maestro; pero con posibilidades de poder detener el ataque de un tirador, sin terminar lastimados o lastimando a otros alumnos; aunque seguiría existiendo ese riesgo. Sumando el costo de las armas y el total de la capacitación habría que invertir $10,359,392, es decir, un millón de dólares más que el presupuesto total de 2017 para el Departamento de Educación de Arizona.

La otra opción es la de colocar guardias armados en las escuelas, según el plan de Newt Gingrich, partiendo de la base de que hay 2.200 escuelas en Arizona, Gingrich quería tener entre seis y ocho guardias armados en cada una de ellas, así que dividimos la diferencia y calculamos siete guardias por escuela.

Un estudio en 2013 estimó el costo de proporcionar guardias entrenados y armados en las escuelas y determinó que el costo de la capacitación, el equipo, la supervisión y el salario de un guardia se estima en $80,000; con lo que el costo de los guardias en las escuelas de Arizona sería de $1,232,000,000.

Simplificando, hacerlo costaría un poco más de $1 mil millones que son la décima parte del presupuesto total del estado de Arizona propuesto por el gobernador Doug Ducey para 2018. En términos de distribuir este costo entre los contribuyentes, la capacitación mínima agregaría $ 1.65 a sus impuestos anuales sobre la renta, la capacitación avanzada agregaría $ 3.13 y los guardias armados agregarían $ 373. Sin embargo, esos costos no tienen en cuenta el mayor costo del seguro para las escuelas o el costo de ejecutar dicho programa, que variaría drásticamente dependiendo de cuánto paga la escuela y los riesgos asociados… O sea que, como dirían los niños de párvulo: “cuatro por siete: veintiocho, se baja el cero y no toca”…¡Y dígalo, que yo lo dije!