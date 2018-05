Y después de tantas discusiones sobre el consumo de la marihuana, primero por sus valores medicinales, si es que los tiene. Y luego recreacionales; ahora Arizona parece estar dispuesta a entrarle al cultivo de la hierba verde, a niveles industriales.

Esta semana, el gobernador Doug Ducey, estampó su firma y promulgó una nueva ley que autoriza la producción de cáñamo industrial, la fibra proveniente de la planta del cannabis, utilizada en productos textiles. El verdor en los campos de cultivo, será a lo grande; hasta el famoso Rancho ‘El Búfalo’ que ocupó los grandes titulares en la medianidad de los 1980s, parecerá una triste maseta.

La legislación SB1098, impulsada por el senador republicano del Distrito 5, Sonny Borrelli, otorga los fondos al Departamento de Agricultura de Arizona (AZDA) para iniciar un programa piloto que permitirá a todos aquellos que cuenten con licencia de esa dependencia, para que puedan cultivar el cáñamo industrial… ¿No que no tronabas pistolita!

Según lo dispuesto en la legislación, el programa piloto requiere que todos aquellos que se involucren en la producción del cáñamo industrial, incluyendo agricultores, recolectores, transportistas y procesadores tengan una licencia del AZDA. “Esta ley abre al estado de Arizona a nuevas oportunidades de un producto agrícola”, dijo el gobernador Ducey en un comunicado de prensa… Pero tomémoslo por el lado amable…

Por otra parte, el pasado fin de semana llegaron a Nogales, Sonora un contingente de centroamericanos, principalmente de Guatemala y Honduras, quienes no forman parte de la caravana llegada a Tijuana, Baja California días atrás; pero que anunciaron sus intenciones de presentarse ante los oficiales migratorios a solicitar asilo político.

Los inmigrantes, que dicen que salieron de sus países creyendo que Estados Unidos estaba otorgando asilo a madres con hijos hasta fines de mayo, que vienen buscando un mejor futuro, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países; y se sabe que el lunes ya se permitió el acceso a unas ocho personas, del centenar que conforman el grupo de solicitantes.

Ojalá que las autoridades federales asuman una posición humanitaria y den ingreso a estas personas; pero hay que recordar que el presidente Trump ordenó el resguardo de la frontera por la Guardia Nacional y la semana pasada el fiscal Jeff Sessions aseguró que separaría a los padres de los hijos que intentaran cruzar a este lado de la frontera, anunciando una política de ‘cero tolerancia’ para aquellos inmigrantes que sean enjuiciados en una corte federal, afirmó que los padres que “trafican con un niño” serían separados de sus hijos; y agregó que presentar una “solicitud fraudulenta de asilo” sería considerado un delito grave.

Por lo pronto, los funcionarios consulares guatemaltecos en el estado, encabezados por el cónsul de Guatemala en Tucson Carlos de León, llegaron el lunes a Nogales, Arizona, para trabajar con las autoridades migratorias y atender las necesidades de los contados connacionales que estaban siendo admitidos. A los que les tocó bailar con la más fea es a los ciudadanos de Honduras, ya que esa nación carece de representación consular en Arizona.

Esperemos que las voluntades políticas no manipulen la ley migratoria, que exige que el DHS debe proteger el interés superior de los menores que cruzan nuestras fronteras y ocasionalmente, solo separa a los niños de un adulto con quien viajan cuando no se puede determinar la relación parental o si se piensa que el niño está en peligro; y que solo por desanimarlos vayan a separar familias…

Por cierto, ya observó usted la desenfrenada carrera a la alza de las tarifas de seguro de auto, obligatorio por la ley en Arizona. Lo que las compañías argumentan es que son muchos los accidentes de tránsito que se registran en el estado, y fingen olvidar que la cantidad de vehículos obligatoriamente asegurados en Arizona, es de millones… Creo que los legisladores que impusieron la obligatoriedad de las pólizas de seguro de auto, deben ahora legislar para poner un límite a la ambición de las compañías aseguradoras; y lector, si no lo hacen, piensa mal y acertarás. ¡Y dígalo, que yo lo dije!