Un aumento de los crímenes de odio en los Estados Unidos ha sido registrado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el año pasado y hay un repunte en los incidentes motivados por prejuicios contra los judíos, los musulmanes, los latinos y la comunidad LGTB. El informe publicado el pasado lunes por el FBI también pone de manifiesto que en 2016 hubo más de 6.100 crímenes de odio, lo que supone un incremento con respecto a los 5.800 incidentes de 2015.

El documento aclara que un 57,5 por ciento de las víctimas fue objeto de ataques debido a su raza, color de piel y origen étnico, mientras que un 21 por ciento de las agresiones obedecieron a motivos religiosos y un 17,7 por ciento hicieron referencia a la orientación sexual de las víctimas. Hay que dejar bien establecido que los crímenes de odio motivados por la religión aumentaron el año pasado, especialmente las agresiones contra judíos y musulmanes. Como en 2015, el antisemitismo volvió a ser la principal causa de los crímenes de odio religiosos al motivar el 55 por ciento de los ataques, seguidos de los incidentes generados por la islamofobia, sentimiento hostil que generó el 25 por ciento de los crímenes de odio relacionados con el credo de las víctimas.

Este informe se produce en un momento en el que numerosas organizaciones han alertado del incremento de los crímenes de odio. Por ejemplo, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), ha avisado de que los crímenes de odio contra los musulmanes han aumentado casi un 600 por ciento en los últimos años, desde que el tema fue abordado desde la campaña del presidente Donald Trump, que supuso un espaldarazo para el movimiento de extrema derecha ‘alt right’, cimentando un fuerte sentimiento antiinmigrantes y antisemitas. Según la Asociación de Centro Comunitarios Judíos de Norteamérica ha expresado preocupación por los ataques contra la comunidad judía estadounidense, la más numerosa fuera de Israel, y que ha tenido que soportar la profanación de varios de sus cementerios y ataques contra sus centros comunitarios y colegios.

Por lo que respecta a la comunidad hispana, los ataques no han cesado y seguido llegan desde las mismas corporaciones y agencias gubernamentales. Esta semana, un agente de la Patrulla Fronteriza interrogó a dos ciudadanas estadounidenses por hablar español en una gasolinera de Montana. El incidente ocurrió la mañana del miércoles último, según USA Today, en una tienda en Havre, Montana, cerca de la frontera con Canadá. Las dos afectadas, Ana Suda, de 37 años, y su hija pequeña, Mimi Hernández, fueron a comprar huevos y leche a la tienda de la gasolinera cuando, al esperar en la cola para pagar, un oficial de la Patrulla Fronteriza les pidió identificación. Suda grabó el encuentro, en el que el agente sacó a la mujer y su hija del establecimiento para ser interrogadas porque estaban “hablando español en la tienda, en un estado predominantemente anglófono”. Suda preguntó al agente en el vídeo si se les estaba haciendo un perfil racial, a lo que el oficial dijo que no. “No tiene nada que ver con eso”, le responde el agente. “Es el hecho de que hablen español en una tienda en un estado predominantemente de habla inglesa”. Un comunicado de ICE sobre este hecho, sostiene que “el trabajo de la Patrulla Fronteriza se lleva a cabo principalmente en el área fronteriza, pero los agentes tienen amplia autoridad policial y no están limitados a una geografía específica dentro de los Estados Unidos”. Suda nació en El Paso, Texas, y se crió al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, México. Pasó gran parte de su vida en los Estados Unidos con su esposo y su hija pequeña, nacida en California. La mujer aseguró que planea emprender acciones legales contra el agente. Y claro que debe de hacerlo.

Recordemos que la semana pasada, un abogado amenazó a los trabajadores hispanos de un restaurante de Manhattan, Nueva York, con llamar a migración: “Supongo que son indocumentados, así que mi siguiente llamada será al ICE”, dijo. El incidente fue grabado con un teléfono celular y ampliamente difundido en las redes sociales. El hombre fue identificado por medios estadounidenses como el abogado neoyorquino Aaron Schlossberg; y lo que desató su ira fue haberlos escuchado hablando español. ¿Si esto no es racismo e intolerancia, entonces que es? ¡Y dígalo, que yo lo dije!