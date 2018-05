Con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la ultraderecha cobró fuerza, los programas tendientes a apoyar a los necesitados, personas retiradas y en general los pobres de los Estados Unidos, se debilitaron; y por el contrario recibieron un apoyo inusitado aquellos que tienen por objeto fortalecer al gran capital y hacer de los súper ricos, cada vez más ricos. Esto desde luego envió a la zanja a las minorías étnicas, sobre todo a la comunidad hispana, considerada por los súper ricos como mano de obra barata que debe abaratarse más y de la que hay que tomar cuanto se pueda.

La administración Trump representó también el regreso del “McCartismo”, aquel enfermizo episodio en la vida estadounidense, entre 1950 y 1956, que impulsada por el Senador Joseph McCarthy, creó una atmósfera de anticomunismo y una ‘cacería de brujas’ contra todo aquello que significaba oposición y progresismo, creándose listas negras de personas acusadas de simpatizar con el comunismo, interrogatorios, detenciones por acusaciones infundadas y denuncias irregulares; lo que incluso nos puso al borde de una tercera guerra mundial.

Los progresos en las relaciones con naciones socialistas alcanzados por el presidente Barack Obama, como en el caso de Cuba, se vinieron abajo y empezó a golpearse con mayor fuerza a naciones extranjeras con gobiernos no afines a los planes e intereses de nuestro presidente y sus incondicionales. Casos concretos se vieron en la crisis política sembrada en Venezuela, y la reciente crisis de relaciones con Irán.

Pero ¿A quién realmente beneficiaban esas políticas? Solamente a los grandes intereses de los súper poderosos, y un caso concreto que el pueblo estadounidense puede palpar a diario, es cuando llegamos a la gasolinera a cargar el tanque del auto y nos encontramos con nuevas alzas en el precio de la gasolina.

Nadie nos dice que esa carrera alcista del precio del combustible tiene tres causas principales, vinculadas a las políticas del presidente Trump. Por una parte, la caída en la producción de dos de las naciones petroleras más importantes del orbe, como son los casos de Venezuela e Irán, donde las crisis políticas impulsadas desde la Casa Blanca, han creado tan clima de violencia e inseguridad que la producción petrolera se ha casi paralizado. Esto obliga a que los productores domésticos de petróleo incrementen su producción y concurrencia al mercado, pero respondiendo a las leyes de la oferta y la demanda, es decir encareciendo el producto para aumentar sus intereses y ganancias. Desde luego eso trae como consecuencia el debilitamiento de la economía del pueblo norteamericano y la pequeña empresa, que son quienes tienen que pagar un producto artificialmente encarecido pero necesario para activar la maquinaria del diario vivir.

Y usted llega a la gasolinera y se encuentra con que cada día, el líquido energético se va encareciendo, pero no hay cómo, ni dónde, ni ante quién protestar, y si protesta, puede ser que se lleve una reprimenda presidencial en la cuenta de Twitter, ya sabe de quién.

Sin embargo, el encarecimiento del producto en las naciones más débiles trae aparejada una reducción en la demanda, y un estancamiento del crecimiento general, y esto se vuelve contra los mismos productores que no disponen de un mercado cautivo como el norteamericano, que no deja de consumir aunque las personas tengan que hacerle nuevos agujeros al cinturón.

Y esta semana, los primeros en tronar han sido los productores de Arabia Saudita y Rusia, cuyos niveles de producción estaban limitados por acuerdos que se toman en conciliábulos a los que ni usted ni yo somos invitados; y simplemente han decidido aumentar esos niveles de producción; aunque los planes de los súper ricos de este lado del mundo se vean afectados.

Como consecuencia, ya lo veremos en los días que están por venir, el precio de la gasolina empezará a reducirse, como también las multimillonarias ganancias de los súper ricos domésticos, a quienes tan airosamente defiende y protege el hombre que ocupa la oficina mejor refrigerada de Washinton DC. Usted me entiende. ¡Y dígalo, que yo lo dije!