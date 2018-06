Las declaraciones hechas a Prensa Hispana por el Jefe del Servicio de Marshals de los Estados Unidos en Arizona, David Gonzales, la semana pasada, han elevado la inquietud de la comunidad, no sólo de indocumentados, sino de todos aquellos, incluidos residentes legales y ciudadanos en cuyas familias aun quedan miembros que no han logrado legalizar su situación migratoria; y asimismo, entre contratistas y empresarios, entre cuyos empleados pudieran haber estatus irregulares.

Aunque al decir de David Gonzales, “la mira está puesta en los traficantes de humanos y falsificadores, como prioridad”; y las autoridades migratorias aseguran que van sobre objetivos específicos, la verdad es que sus agentes siguen deteniendo a cualquier sospechoso; y redadas se vienen realizando en las grandes ciudades, incluso algunas distantes de la frontera, como en el caso de Chicago, donde durante mayo hubo pesquisas en 37 condados, donde fueron arrestados 156 inmigrantes indocumentados y un turista, que simplemente, en ese momento no traía consigo los documentos que acreditaban su legal estadía temporal en los Estados Unidos. En el caso que referimos, el turista Víctor Cortez, les explicó que tenía Visa de Turista con permiso y los oficiales aceptaron acompañarlo a su casa, después de esposarlo, para que les mostrara sus documentos, Una Visa de turista que expiraba en abril de 2023 y la forma I-94 expedida por autoridades migratorias en Laredo, Texas; pero en la misma casa se llevaron a dos personas que no pudieron mostrar documentos.

A partir de esto, recomendamos a aquellos inmigrantes que tienen algún documentos que ampare su estadía en el país, debe mantenerlos consigo a donde vaya, para evitar este tipo de arrestos colaterales. La recomendación es, primero: que todos los residentes legales porten siempre consigo su ‘green card’; los turistas o aquellas personas que están visitando a su familia no se separen de su pasaporte y su formulario I-90, el cual si no lo obtuviste a tu paso por la frontera, puedes tramitarlo en el sitio web uscis.gov. Si eres un trabajador extranjero, no emigrado pero con permiso para trabajar, debes traer contigo tu cre4dencvial de autorización de empleo (EAD) y alguna identificación oficial con foto, como una licencia de conducir o identificación emitida por el Estado.

Si su situación migratoria es irregular, es decir, si es usted indocumentado y no cuenta con ningún documento que ampare su estadía en el país, debe por lo menos traer siempre con usted un número de teléfono para una situación de emergencia: de una persona de confianza que le pueda ayudar, su abogado o alguna asociación civil que pueda salir en su defensa. Debe también tener un plan sobre lo quien se haga cargo de sus pertenencias, sus hijos, o sus mascotas, en caso de que usted sea arrestado; para el tiempo que pueda durar n un centro de detención, aun en caso de que pueda obtener el beneficio de la fianza y salir libre, o promover y pelear legalmente, la suspensión de deportación.

Recuerde que incluso, si es usted ciudadano estadounidense naturalizado, debe cargar siempre una identificación oficial como su licencia de conducir, su pasaporte o tarjeta de pasaporte. De esa manera podrá ahorrarse dolores de cabeza y quizá salvar a otras personas en situación irregular, que vivan con usted o cerca de usted.

Según los expertos, durante el verano aumentarán los operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con redadas en centros de trabajo, e incluso podrían ir contra las empresas, realizando auditorías de sus formularios I-9; la cual ya se vio bastante más activa durante el primer semestre de 2018 que concluye en septiembre, que las realizadas en años anteriores.

La alerta dada por David Gonzales a Prensa Hispana, la semana anterior, pone de manifiesto que el gobierno federal está invirtiendo recursos millonarios para criminalizar a los indocumentados y castigarlos con cárcel de 1 a 180 días antes de ser deportados; una situación, ha dicho Gonzales que exige aumento en el número de Cortes, fiscales, jueces, espacios de confinamiento y la reestructuración del sistema de justicia; pero es un hecho que la administración Trump está dispuesta a dilapidar el presupuesto federal para ir contra la población indocumentada. No lo eche en saco roto y trace un plan personal por lo que pudiera venir… ¡Y dígalo, que yo lo dije!