Por fin parece que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray está despertando del largo letargo en que su oficina se ha mantenido por mucho tiempo, y por lo menos ha desatado una guerra de declaraciones contra la infame política de separación de familias, pomposamente denominada en este país: “política de cero tolerancia”; y que consiste en arrebatar los hijos de brazos de sus padres, como una forma de tortura psicológica, o vaya usted a saber con que otras aviesas intenciones.

Y lo que sacudió al Ministro mexicano de relaciones exteriores, fue el caso, recientemente ocurrido de una niña de diez años que fue arrebatada a su madre, quien pedía asilo en los Estados Unidos; y es que la niña, simplemente tiene el síndrome de Down. Videgaray saltó a los medios de información y las redes sociales, externando el rechazo a la medida propuesta por el presidente Donald Trump y que viene ejecutando sin el menor recato y sentido de humanidad, el fiscal general Jeff Sessions. “Manifestamos nuestra más categórica y enérgica condena a esta política cruel e inhumana”, dijo Videgaray y agregó: “Solicitamos al gobierno de Estados Unidos que reconsidere esas políticas”.

Esta pequeña con síndrome de Down fue arrestada junto con su madre y un hermanito también de 10 años de edad en Texas. De nada valieron los gritos de angustia de la pequeña y las súplicas de su madre, frente a la falta de sensibilidad de las autoridades migratorias que enviaron a los pequeños a MacAllen y a su madre al Centro de Detención Migratoria de Brownsville, Texas.

La crisis emocional por la que está atravesando la pequeña con síndrome de Down, requiere de ayuda especializada y terapéutica que no se le está proporcionando. Si para un niño en situación normal este tipo de acciones resultan extremadamente traumáticas, para una niña con ese problema, no nos atrevemos ni a imaginarlo.

Según el ministro Videgaray, de un momento a otro la niña podría ser llevada a casa de su padre, quien tiene la residencia en Estados Unidos, mientras la madre sigue su proceso legal. Pero, por otra parte, el hecho ha servido como la chispa que está detonando la indignación, no solo de las autoridades mexicanas de relaciones exteriores, sino del pueblo bien nacido, que no puede ni debe permanecer impasible ante este tipo de canalladas oficiales.

El canciller mexicano, dijo este martes 19, que entre los 1,995 casos de niños separados de sus padres reportados por el gobierno de EEUU, sólo 25 casos son niños de nacionalidad mexicana, aunque la cifra está aún por determinarse ya que a través de los consulados México sólo ha detectado 21 casos. De éstos, 12 fueron separados y enviados a distintos albergues mientras los padres se encuentran en centros de detención de Seattle. Siete ya fueron deportados bajo los convenidos de Repatriación Ordenada y entregados a familiares; el resto, sigue en proceso.

“El gobierno mexicano respeta la política migratoria del gobierno de Estados Unidos”, expresó. “Pero no podemos ser indiferentes ante un hecho de violación de derechos humanos‘‘.

Entre las fallas más importantes que detectó el gobierno mexicano en el proceso de separar las familias en EEUU, según dijo Videgaray, hay dos que, de no corregirse, podrían perderse para siempre padres e hijos porque:

1. La administración de Trump no tiene coordinación entre las agencias que participan en el proceso y

2. No existe un registro concurrente (sistematizado, a veces se hace, a veces no) de padres y niños.

“El hecho de que no haya un registro con la misma ficha genera dificultad para la reunificación o repatriación conjunta de los casos‘‘, advirtió Videgaray que ya en múltiples llamadas que hizo a EEUU a la secretaria de Seguridad Interior, de Salud, Departamento de Estado; y a la Organización de Estados Americanos, Unicef y a todos los funcionarios con quienes ha buscado apoyo.

El canciller mexicano pidió a la comunidad internacional que no se quede en silencio, y por lo pronto ofreció la infraestructura de sus 50 consulados a los representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras cuyos problemas con la separación de niños se multiplican por 10. Organizaciones de repatriados como New Comienzos consideran que si bien las intensiones son buena, la respuesta en los consulados aún es deficiente y hace falta que aceleren el proceso de respuesta rápida cuando un repatriado es detenido: en su base de datos de 8,000 personas deportadas desde 2015, sólo el 95% fue atendida. “El 01 800 siempre está ocupado o suena y nunca contestan y eso desespera mucho: yo mismo lo viví en carne propia‘‘, dijo Israel Concha, fundador de la organización. “Mande después 100 cartas y nunca me respondieron‘‘.

A nuestro entender, corresponde al Presidente de México y a sus homólogos centroamericanos hacer pública una protesta ante las Naciones Unidas y otros órganos internacionales, o de lo contrario, el pueblo terminará señalándolos su complicidad y cobardía. Hay cosas que no se pueden tolerar, y esta es una de ellas… ¡Y dígalo, que yo lo dije!