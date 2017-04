Por Hugo Laveen

El zar anti droga de la actual administración federal llegó a Phoenix el miércoles para promocionar un programa de Arizona que pide a los adictos que entreguen sus drogas en el departamento de policía local y reciban tratamiento sin miedo a ser arrestados.

Richard Baum, director interino de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, se unió a funcionarios del estado y de la ley en la capital del estado para llamar la atención sobre un programa piloto de seis meses diseñado para abordar la epidemia de opioides.

El programa se está desarrollando en un vecindario de Phoenix que ha tenido problemas con el uso de drogas.

“Tenemos que alejarnos de este problema y necesitamos que todos trabajemos juntos”, dijo Baum. “A través de este programa, los agentes de policía están ayudando a las personas que luchan con la adicción, conectándolos con el tratamiento en lugar de llevarlos a la cárcel”.

Pero el comandante del recinto de la policía local reconoció que las personas han sido reacias a presentarse a la policía. Cerca de 10 personas han acudido al recinto buscando ayuda desde que comenzó la iniciativa, dijo el Comandante del Distrito Electoral de Maryvale Estrella, Ed DeCastro.

“Queremos que la gente sepa y confíe en nosotros para que puedan entrar y no hay repercusiones … así que eso es parte de todo este proceso es que la comunidad empiece a confiar en nosotros de esa manera”, dijo DeCastro.

De acuerdo con Debbie Moak, directora de la Oficina del Gobernador para la Juventud, la Fe y la Familia, los esfuerzos comunitarios de vigilancia y las organizaciones sin fines de lucro locales han llevado a cientos de personas a obtener ayuda para el abuso de sustancias, incluso cuando un pequeño número de personas avanza por su cuenta.

El programa no acepta fugitivos o aquellos con cargos penales previos o pendientes por delitos que involucren violencia, incendios criminales, delitos sexuales, niños o personas mayores.

Las personas que dejan sus medicamentos reciben tratamiento en un centro de Phoenix.

William Anthony Rich dijo que fue despertado por un oficial de policía y administrador de casos el año pasado en un parque y le preguntó si quería ayuda. Luego lo llevaron al centro de rehabilitación donde recibió tratamiento.

Rich dijo que sin el programa, su adicción podría haberlo llevado a estar todavía en las calles, o terminar muerto o encarcelado el resto de su vida.

Baum dijo que la administración federal ha hecho de la lucha contra la epidemia de opiáceos una prioridad absoluta, lo que le llevó a crear la Comisión Presidencial de Lucha contra la Toxicomanía y la Crisis Opioide. Baum dijo que el esfuerzo para combatir la epidemia de opioides no es nuevo, pero la actual administración planea poner más recursos en ella.

“Estamos en una especie de nueva era donde el público y los medios de comunicación y el Congreso y todos los estados, la gente entiende que esto es una crisis real … esta es una verdadera epidemia nacional”, dijo Baum.

Baum es el czar antidrogas de Trump, pero los líderes republicanos dicen que un reemplazo a largo plazo podría tomar el relevo pronto. El republicano Tom Marino de Pennsylvania fue considerado el mejor candidato para el puesto.